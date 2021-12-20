Karla kaplanan Spil'de yılkı atları unutulmadı

Manisa'nın 1517 metre rakımlı Spil Dağı Milli Parkı, yoğu kar yağışı nedeniyle kar örtüsüyle kaplanırken, kar nedeniyle yem bulmakta güçlük çeken yılkı atları için Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından saman bırakıldı.

Manisa'nın Spil Dağı Milli Parkı, geçtiğimiz hafta sonu yağan kar nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı. 1517 metre rakımlı Spil Dağı Milli Parkında yaşayan ve Manisa'nın simgesi haline gelen yılkı atları da kar nedeniyle yem bulmakta güçlük çekmeye başladı. Durum üzerine harekete geçen Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri yılkı atları ve yanı sıra yaban hayvanları için yaklaşık 400 kilogram saman bırakarak yemleme yapıldı. Öte yandan kuşlar için de ekipler tarafından çeşitli noktalara buğday serpildi.

Yemleme çalışmalarının önümüzdeki günlerde de devam edeceği bildirildi.

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