Akhisarspor puanla bitirdi

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AKHİSAR, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Akhisarspor, ilk yarıyı Amed Sportif deplasmanındaki golsüz beraberlikle tamamladı. Devrenin son haftasında ligden çekilen Kastamonuspor'la oynaması gereken karşılaşmayı bay takım olarak geçecek Akhisar, tatile erken çıktı. Düşme hattına kadar gerilediği ligde son 2 maçta 4 puan alan yeşil-siyahlı ekip, ilk yarıyı 17 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyetle 21 puanda bitirdi.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR, (DHA)

2021-12-20 11:46:29



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