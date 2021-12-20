Ahmetli’nin içme suyu kaynağı artırıldı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Ahmetli ilçe merkezine kazandırdığı yeni sondaj kuyusunda saniyede 15 litre verim elde edildi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ihtiyacını karşılamaya yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde Ahmetli ilçe merkezine saniyede 15 litre verime sahip yeni bir sondaj kuyusu kazandırıldı. Sondajdan alınan numune test edilmek üzere İzmir Halk Sağlığı Merkezine gönderildi. Yapılacak olan testlerin olumlu sonuçlanmasının ardından sondajın hat bağlantıları yapılarak ilçe merkezinin içme suyu kaynağı artırılacak.



Muhtar Aslan’dan Başkan Ergün’e teşekkür

Ahmetli ilçesi merkez Barbaros Mahalle Muhtarı Erol Aslan, açılan sondajın tüm ilçe merkezi için önemli bir çalışma olduğunu bildirdi. Muhtar Aslan, “İçme suyunda bir sorun olduğu zaman bunu ilk olarak Barbaros mahallemizde hissediyoruz. Mevcut sondajımızda bir sorun olduğu zaman MASKİ Genel Müdürlüğünün ilçemize yeni kazandırmış olduğu sondaj devreye girerek sorunumuzu ortadan kaldıracak. Yapılan bu çalışmada emeği geçenlere ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

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