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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MCBÜ öğrencilerinden su tasarrufu konulu proje

İHA

MCBÜ öğrencilerinden su tasarrufu konulu proje

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Gıda Mühendisliği 2’nci sınıf öğrencilerinden Ebru Avcı ve Güliz Kırca, MASKİ Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş’ı ziyaret etti. Avcı ve Kırca, hayata geçirdikleri su tasarrufu konulu sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Daire Başkanı Akbaş’tan bilgi aldı.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Gıda Mühendisliği 2’nci sınıf öğrencilerinden Ebru Avcı ve Güliz Kırca’yı ağırladı. Avcı ve Kırca, Prof. Dr. Semra Kayaardı öncülüğünde hayata geçirdikleri su tasarrufu konulu ‘Geleceğe Bir Damla da Sen Bırak’ isimli sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Daire Başkanı Akbaş ile istişarede bulundular. Türkiye’de ve Manisa’da bulunan içilebilir su kaynaklarının durumu hakkında Akbaş’tan bilgi alan öğrenciler, projeleri ile daha çok kişiye ulaşarak suyun tasarruflu kullanılması ve içilebilir su kaynaklarının korunması noktasında ellerinden geleni yapmak istediklerini belirttiler. Avcı ve Kırca, projelerini dinleyip bilgiler veren Daire Başkanı Akbaş’a kendilerinin tasarladığı su tasarrufu konulu kitap ayracını hediye ederek Manisa’da su tasarrufu konusunda önemli yatırımlara imza atan Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkürlerini ilettiler. Daire Başkanı Akbaş da bu konudaki duyarlılıklarından dolayı konuklarına teşekkür etti.

MCBÜ’de su tasarrufu eğitim semineri düzenlenecek
Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, MASKİ Genel Müdürlüğü olarak su tasarrufu konusunda öğrencilerin yapmış oldukları çalışmaların kendilerini çok gururlandırdığını belirtti. Akbaş, “Gün geçtikçe içilebilir su kaynaklarımız daha zor ulaşılabilir hale geliyor. Suyumuzu korumak için de kullandığımız sudan topyekûn olarak tasarruf etmemiz gerekiyor. Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerimizden Ebru ve Güliz arkadaşlarımız da hayata geçirdikleri sosyal sorumluluk projesi kapsamında ulaşabildikleri herkesi su tasarrufu konusunda duyarlı olmaya davet ediyorlar. Bizler de kendileriyle bu konuda istişarede bulunduk. Kendilerine her türlü desteği vermeye hazırız. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde ilkokul öğrencilerine su tasarrufu hakkında eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Manisa Celal Bayar Üniversitesinde de su tasarrufu hakkında bir eğitim semineri düzenlemeyi kararlaştırdık” şeklinde konuştu.

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