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Turgutlusporlu Sarper Çağlar U19 Milli Takımı aday kadrosunda

İHA

Turgutlusporlu Sarper Çağlar U19 Milli Takımı aday kadrosunda

Sezon başında Galatasaray’dan kiralık olarak TFF 2. Lig ekiplerinden Turgutluspor'a transfer olan genç oyuncu Sarper Çağlar, U19 Milli Takımının 26 Aralık05 Ocak tarihlerinde Antalya’da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosuna çağrıldı.
Sezon başında Galatasaray'dan TFF 2. Lig ekiplerinden Turgutluspor'a kiralık olarak transfer olan 18 yaşındaki Sarper Çağlar, U19 Milli Takım aday kadrosuna davet edildi. U19 Milli Takımının 26 Aralık5 Ocak tarihleri arasında Antalya'da hazırlık kampı yapacağı öğrenildi. Turgutluspor Kulübünden yapılan açıklamada, "U19 Milli Takım aday kadrosuna çağrılan oyuncumuz ve tüm milli takımdaki sporcularımıza başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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