Turgutlu'nun tek havuzu çürümeye yüz tuttu, sporcular ortada kaldı



Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, (DHA) - MANİSA Turgutlu'da Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Turgutlu Belediyesi tarafından yaptırılıp 2017 yılında açılan Nurgül Fidan Spor Kompleksi, zeminindeki kayma yüzünden yaklaşık 2 yıldır kullanılamadı. Turgutlu'nun tek kapalı yüzme havuzunu içinde bulunduran dev tesis çürümeye yüz tutunca sporcular ortada kaldı. Turgutlu Belediyesi'nin yüksek maliyet yüzünden tadilatını yapamadığı spor kompleksini devretmek istediği ancak devir gerçekleşmeyince tesisin atıl kaldığı belirtildi. Turgutlulu sporcu ve antrenörler antrenman yapacak havuz ve salon konusunda sıkıntı yaşarken, tesisin bir an önce faaliyete geçirilmesini talep ediyor.

Ergenekon Mahallesi Hasan Tahsin Sokak'ta Turgutlu Belediyesi'ne ait arsa üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Turgutlu Belediyesi'nin ortaklaşa yaptırdıkları Nurgül Fidan Spor Kompleksi'nde bulunan kapalı yüzme havuzu ve spor salonu, zemindeki kayma yüzünden kısa sürede kullanılmaz hale geldi. Yaklaşık 2 yıldır kullanılmayan tesiste meydana gelen hasarları onarmak için harekete geçen Turgutlu Belediyesi, salonun onarımının Büyükşehir Belediyesi ile ortak yapılması için Turgutlu Belediye Meclisi'nden yetki aldı. Ancak onarım maliyetinin çok yüksek olması nedeniyle salonda tadilat işlemi başlatılamadı.

Belediye yaşanan sorun üzerine spor salonu ve yüzme havuzunu devretmek istedi ancak devir gerçekleşmedi. Yaklaşık 2 yıldan beri kullanılmayan tesis çürümeye başladı. Salon ve havuzun kapalı olması Turgutlu'da bulunan spor kulüplerini de olumsuz etkiledi. Diğer spor salonlarındaki yoğunluk ve başka kapalı havuz olmaması nedeniyle kulüplerin faaliyetleri sekteye uğradı. Sayısı yüzleri bulunan sporculara antrenman yapacak tesis kalmadı. Turgutlulu sporcu ve antrenörler, yetkililerden yaşanan sıkıntıya bir an önce çözüm bulmasını talep ederken, çürümeye yüz tutan milyonlarca TL'lik tesisin kurtarılması için yetkililerin harekete geçmesini istiyor.

ÇOK AMAÇLI TESİS

Yaklaşık 14 bin metrekareli alan üzerine inşa edilen dev tesiste yarı olimpik yüzme havuzu, 500 kişilik basketbol sahası, farklı aktivite alanları, dinlenme ve idari bölümler bulunuyor. Tesis, büyük bir peyzaj alanına sahip.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, (DHA)

2021-12-21 11:18:43



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