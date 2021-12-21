Turgutluspor'da Sarper'e milli davet

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TURGUTLU, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Turgutluspor'da sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak kadroya katılan genç oyuncu Sarper Çağlar, U19 Milli Takımı'na çağrıldı.

Sarper, ay-yıldızlıların 26 Aralık-5 Ocak tarihlerinde Antalya'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosuna davet edildi. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU, (DHA)

2021-12-21 12:17:15



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