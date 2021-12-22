Manisa'da jandarmadan uyuşturucu tacirine operasyon

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı 7’nci JASAT Timi ve Killik Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından alınan istihbarat sonrası düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 1 kişi de gözaltına alındı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesinde bir kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı istihbaratı alan İlçe Jandarma Komutanlığı 7’nci Jandarma Suç Araştırma Timi ve Killik Jandarma Karakol Komutanlığı harekete geçti. Ş.S. isimli şahsın bağ evinde uyuşturucu ticareti yaptığını tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda satışa hazır vaziyette 25 gram metamfetamin, 15 gram kubar esrar maddesi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 200 TL ele geçirdi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Ş.S., karakola götürüldü.

Soruşturma devam ediyor.

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