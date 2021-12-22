ÖSYM Başkanı Aygün’den Rektör Ataç’a ziyaret

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ve beraberindeki heyet, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç’a iadei ziyarette bulundu.

Ziyarette, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, ÖSYM Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yaşar Özban ve beraberindeki heyet, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kazaz bulundu.

Üniversitede yürütülen eğitimöğretim faaliyetleri ve projelere ilişkin konuların ele alındığı ziyarette, Manisa da gerçekleştirilen ÖSYM sınavları hakkında da bilgi aktarımı gerçekleşirken karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Yapılan ziyaretten büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten Rektör Ataç, ÖSYM Başkanı Aygün’e ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Karşılıklı hediye takdiminin ardından, ÖSYM Başkanı Halis Aygün ve beraberindeki heyet ile birlikte Manisa Mevlevihanesi'ne de ziyarette bulunuldu.

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