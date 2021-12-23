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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa FK'dan Sertaç'a veda

DHA

Manisa FK'dan Sertaç'a veda


MANİSA, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de ilk yarının son haftasını 'bay' geçirecek Manisa Futbol Kulübü'nde Sertaç Çam ile yollar ayrıldı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2019-2020 sezonunun devre arasında takımımıza dahil olan ve namağlup şampiyonluğumuzda büyük emekleri olan Sertaç Çam ile yollarımızı ayırdık. Sertaç Çam'a kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
Geçen sezon 2'nci Lig'de 13 gol kaydeden Sertaç, bu sezon 1'inci Lig'de 13 maçta 1 gol, 2 asistle oynadı. Sertaç'ın 2'nci Lig Beyaz Grup lideri Pendikspor'la söz kestiği öğrenildi.DHA-Spor Türkiye-Manisa DHA
2021-12-23 11:02:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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