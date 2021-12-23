Manisa'da sahte içki operasyonu: 1 kişi gözaltına alındı

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen sahte içki operasyonunda çok miktarda sahte içki ele geçirilirken bir kişi de gözaltına alındı.

Manisa'nın Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından sahte alkol satışı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 151 adet 0,5 cc’lik pet şişe içerisinde kaçak rakı, 1 bidon içerisinde toplamda 5 litre etil alkol ve kacak alkolü depolama amaçlı kullanılan 1 adet damacana ele geçirildi. Operasyon kapsamında A.A. (52) isimli şahıs gözaltına alındı.

Operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.

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