Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, yaşadıkları çevrenin tarihi ve kültürel zenginliklerini öğrencilere tanıtmak amacıyla düzenlenen program kapsamında ilk gezisini gerçekleştiren Soma Hüma Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 9. sınıf öğrencileri, öğretmenleri ve idarecileri ile bir araya geldi.

Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Soma Belediyesi ile birlikte öğrencilere şehri tanıtmak amacıyla hazırladığı program kapsamında ilk gezisini gerçekleştiren Soma Hüma Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin 9. sınıf öğrencileri, öğretmenleri ve idarecileri Vali Yaşar Karadeniz’i ziyaret ederek gezilerine başladı. Vali Karadeniz, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici eşliğinde ziyarette bulunan öğrenciler, öğretmenleri ve idarecileri ile bir süre sohbet ederek, öğrencilerin sorularını yanıtladı. Günümüzde artık önemli olanın bir şeyler üretmek değil farklı bir şeyler üretmek olduğunu söyleyen ve gençleri bu doğrultuda yetiştirmenin önemli olduğunu vurgulayan Vali Karadeniz, “Bundan sonra yetişecek neslimiz o imkânlara büyük ölçüde sahip oldular. Şu anda güzel işler yapılıyor, bundan sonra da daha güzel işler başaracaklardır” dedi.

Soma Hüma Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Vali Yaşar Karadeniz’i ziyareti sonrası rehber eşliğinde Manisa’nın tarihi ve kültürel zenginliklerini yerinde gördü.

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