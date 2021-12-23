Yunusemre Belediyesi’nin sokak hayvanları için hazırladığı proje onaylandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ''Sahipsiz hayvanlar için güvenli barınaklar kurun" sözleriyle belediyelere çağrı yaptığı gün Yunusemre Belediyesi’nin Doğal Yaşam Parkı ve Rehabilitasyon Merkezi projesi onaylandı. Proje kapsamında ilçede 120 bin metrekarelik alana sokak hayvanlarının doğal ortamlarında yaşayabileceği, tedavilerinin yapılabileceği, vatandaşların ziyaret edip dilerse sahiplenebileceği bir merkez kurulacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ankara’da Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısında sokak hayvanlarının, sokaklardan barınaklara alınması yönünde belediyelerin çalışma yapmalarını ''Sahipsiz hayvanlar için ön alın, sıcak, güvenli barınaklar kurun" sözleriyle istediği gün Yunusemre Belediyesi’nin yaklaşık bir yıldır üzerinde çalıştığı Doğal Yaşam Parkı ve Rehabilitasyon Merkezi projesi onaylandı. Proje için Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan izin alınırken; ilçede konut alanlarından uzak yaklaşık 120 bin metrekarelik alana bir merkez kurulacak.

Yaklaşık 1 yıldır hummalı bir çalışma yürüttüklerini, bu konuya büyük bir hassasiyetle yaklaştıklarını kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yuntdağı’nda kurulacak olan kompleks ile hayvanların doğal ortamlarında yaşamasının sağlanacağını söyledi. Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Benim de katıldığım toplantıda Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sahipsiz hayvanlar konusunda önlem alınması için belediyelere çağrı yaptığı gün, Yunusemre Belediyesi olarak yaklaşık 1 yıldır üzerinde çalıştığımız Doğal Yaşam Parkı ve Rehabilitasyon Merkezi projemizin onayı geldi. Projemiz kapsamında Yuntdağı bölgesinde konut alanlarından uzak yaklaşık 120 bin metrekare alanda kurulacak doğal yaşam parkında, sokak hayvanları doğal ortamlarından kopmadan barınacaklar. Rehabilitasyon merkezinde ise tedavi olup iyileşecekler. Zorlu kış aylarında sokaklarda barınıp, yiyecek bulmaya çalışan hayvanlarımız bu tesisimizle kendi doğal yaşam ortamlarına kavuşacak. Sahipli hayvanların da sahipleri tatile çıktıklarında geçici süre için bırakılabileceği hayvan oteli de burada yer alacak. Vatandaşlarımız ziyaret edip, hayvanlarımızın beslenmelerine katkı sağlayabilecek ve isterse buradaki can dostlarımızdan sahiplenebilecekler. Yeni düzenlenen hayvan hakları kanununa uygun olarak dizayn edilecek tesisimiz ülkemizin en iyi merkezlerinden biri olacak. Okullarımız buraya geziler düzenleyip öğrencilerimizin hayvan sevgilerini pekiştirecek” diye konuştu.

Sokak hayvanları Doğal Yaşam Parkı ve Rehabilitasyon Merkezi'nde; her hayvan için etolojik ihtiyaçlarına göre yeterli büyüklükte kapalı ve açık bölmeler, karantina, hasta bakım, yavrulu anne, hayvan müşahede, hayvanların yiyeceklerinin hazırlandığı mutfak bölümü, hayvan oteli, hayvanların bulunduğu birimden ayrı olarak muayene odası, ameliyat odası, işçi odası, duş, depo, tuvalet, veteriner hekim odası, idare odası bulunuyor.

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