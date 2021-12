Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nden 'Yetişkin Eğitimi' Proje başarısı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından hazırlanan 'The Journey of Unemployed Adults from Financial Literacy to Enterpreneurship (JAFLE)' isimli 5 ortaklı proje, 2 yıl boyunca desteklenmeye layık bulundu. Türkiye Ulusal Ajansına yetişkin eğitimi konusunda 120 projenin sunulduğu ve 11'inin kabul edildiği öğrenildi.

2021 yılı Erasmus+Yetişkin Eğitiminde İş birliği Ortaklıkları faaliyeti kapsamında sunulan proje tekliflerinin değerlendirme süreci tamamlandı. Türkiye Ulusal Ajansa sunulan 120 proje teklifinden uygunluk kriterlerini taşıyanlar içerik değerlendirmesine alınıp bağımsız dış uzmanlar tarafından değerlendirilerek gerçekleştirilen içerik değerlendirmesi sonucunda ve mevcut bütçe imkânları çerçevesinde, 11 projenin teklifi hibe desteği almaya hak kazandı. Bu kapsamda, Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından hazırlanan "The Journey of Unemployed Adults from Financial Literacy to Enterpreneurship (JAFLE)" isimli 5 ortaklı proje, 2 yıl boyunca desteklenmeye layık bulundu.

Manisa CBÜ tarafından hazırlanan projenin, 24 aylık bir süre içinde yürütülmesi ve Ocak 2022 itibariyle uygulanmaya başlaması planlanıyor. 119 bin 277 Euro tutarında bütçesi olan proje ile işsiz yetişkinlere finansal okur yazarlık ve girişimcilik eğitimi verilmek suretiyle iş hayatına kazandırılması amaçlanıyor.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin Koordinatör olduğu projede, ESchool (Yunanistan), Formative Footrint (İspanya), Klaipedos Valstybine Kolegijakvk (Litvanya) ve Finansal Okur Yazarlık Derneği FODER (İstanbul) gibi kuruluşlar da ortak olarak yer alacak.

Hibe desteği almaya hak kazanan projede, proje koordinatörü Manisa Celal Bayar Üniversitesi adına İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Yurtsever, proje yürütücüsü ve araştırmacı olarak ise Demirci Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pınar Pehlivan ile Salihli Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Lale Yakupoğlu görev alacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.