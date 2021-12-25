Somaspor, İnegölspor'a konuk olacak

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SOMA (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Hekimoğlu Trabzon'u 3-0 yenerek üst sıralar için ümit tazeleyen Somaspor, yarın İnegölspor deplasmanında ilk yarının son maçına çıkacak. İnegöl İlçe Stadı'nda Fatih Tokail'in yöneteceği müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Somaspor'da sarı kart cezalısı İbrahim Ak, İnegölspor'a karşı forma giyemeyecek. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, "Trabzon galibiyetiyle kendimize geldik. Seri yakalamak istiyoruz. İnegölspor karşısında elimizden gelen en iyi mücadeleyi ortaya koyacağız" yorumunu yaptı.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma

2021-12-25 11:29:02



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