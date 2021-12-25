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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Salihli’de yeni yıl hediyeleri fuarı açıldı

İHA

Salihli’de yeni yıl hediyeleri fuarı açıldı

Yeni yılda sevdiklerini sevindirmenin bir yolu da hediyelerden geçerken, Manisa’nın Salihli ilçesinde yeni yıl hediye fuarı açıldı. Bir alışveriş merkezindeki fuar Pazartesi akşamına kadar açık kalacak.
Salihli Ticaret ve Sanayi Odası katkıları ve Üretici Kadınlar işbirliği ile gerçekleştirilen ve 25'den fazla girişimci kadının el emeklerinin yer aldığı hediyelik eşya fuarında ev tekstili ürünleri, masa süslemeleri, ev dekorasyon ürünleri, aksesuar, tekstil ürünleri, yeni yıl kurabiyeleri ile birbirinden renkli ve çeşitli el sanatları hediyelik ürünler yer alıyor.
Hediyelik eşya fuarını Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel ve yönetim Kurulu ile birlikte gezen Alışveriş Müdürü Gizem Pınar, yeni yıla sevdiklerini hediye ile sevindirmek isteyen herkesi fuara davet etti.

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