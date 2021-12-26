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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa’da okul sporlarında 5 branşta müsabakalar tamamlandı

İHA

Manisa’da okul sporlarında 5 branşta müsabakalar tamamlandı

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 20212022 EğitimÖğretim Yılı Okul Sporları gençler basketbol, futsal, hentbol, judo, güreş müsabakaları sona erdi.
Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün düzenlediği Genç Basketbol Genç Erkekler, Futsal Genç Erkekler, Hentbol Yıldız Kızlar, Judo Genç Kız ve Erkekler ve Güreş Genç Erkekler İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı. Birbirinden çekişmeli ve heyecanlı geçen müsabakalar sonunda dereceler şöyle oluştu: Basketbol genç erkeklerde birinci Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ikinci Turgutlu Anadolu Lisesi, üçüncü Turgutlu Lisesi.
Futsal genç erkekler ise birinci Manisa Lisesi, ikinci Turgutlu Lisesi, üçüncü Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi.
Hentbol yıldız kızlarda birinci Turgutlu Samiye Nuri Sevil Ortaokulu, ikinci Turgutlu Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu.
Judo genç kız ve erkeklerde ise 40 kiloda birinci Zilan Ertem (İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi), 44 kiloda birinci Sümeyra Gökçen (Halit Görgülü Anadolu Lisesi), 48 kiloda birinci Nehir Ekşi (Salihli Fen Lisesi), 52 kiloda birinci Ceyda Aydın (İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi),
57 kiloda birinci Fulya Ergen (Fatih Anadolu Lisesi), 63 kiloda birinci Kerime Nur İşbecer (Salihli Türkbirliği Anadolu Lisesi),
70 kiloda birinci Sümeyye Kaya (Hasan Türek Anadolu Lisesi),
+70 kiloda birinci Öznur Efe (Manisa Lisesi),
50 kiloda birinci Ahmet Dikici (Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi),
55 kiloda birinci Mehmet Altaş (Özel Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi), 60 kiloda birinci Kemal Çavdar (Özel Salihli Fen Bilimleri),
66 kiloda birinci İsmail Durbak (Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi),
73 kiloda birinci Abdülkadir Atılgan (Salihli Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi),
81 kiloda birinci Enes Pınar (Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi),
90 kiloda birinci Sami Yusuf Çiçek (Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi),
+90 kiloda birinci Mehmet Alp Seçilmiş (Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi)
Güreş genç erkekler GrekoRomen stilde:
55 kiloda birinci Servet Angi (Akhisar Namık Oğul Anadolu Lisesi),
60 kiloda birinci Halil Tarcıseller (Polinas Endüstri Mesleki Lisesi),
63 kiloda birinci Yılmazcan Aycan (Akhisar Namık Oğul Anadolu Lisesi),
67 kiloda birinci Feyzullah Aladağ (Alaşehir Şehit Evren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi),
72 kiloda birinci Keremcan Yardımcı (Manisa Anadolu Lisesi),
77 kiloda Birinci Polat Dursun (Alaşehir Şehit Evren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi),
82 kiloda birinci Abdullah Kaan Altınkaynak (Alaşehir Şehit Evren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi),
87 kiloda birinci Mustafa Yıldırım (Alaşehir Şehit Evren Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi),
97 kiloda birinci Samet Ulu (Alaşehir Şehit Evren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi),
130 kiloda birinci Burak Seletli (Muradiye Anadolu Lisesi)
Güreş genç erkekler serbest stilde ise dereceler söyle oluştu:
57 kiloda birinci Yiğitcan Şentürk (Turgutlu Bilgikent Lisesi),
61 kiloda birinci Fırat Dalmış (Turgutlu İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi),
65 kiloda birinci Ali Özcan (Selendi Anadolu Lisesi),
70 kiloda birinci Muhammet Çelebi (Turgutlu Hasan Ferdi Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi),
74 kiloda birinci Sait Pehlivan (Akhisar Aliye İzzet Begoviç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi),
79 kiloda birinci İsmail Berkay Tufan (Akhisar Kayhan Ergün Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi),
86 kiloda birinci Ferdi Çelik (Turgutlu Hasan Ferdi Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi),
92 kiloda birinci Hayati Yıldızlı (Soma Linyit Anadolu Lisesi),
97 kiloda birinci Batuhan Öztürk (Turgutlu Lisesi)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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