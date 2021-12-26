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Köpek saldırısı sonrası yüzüne 60 dikiş atılan Mert, günler sonra sokağa çıktı

DHA

Köpek saldırısı sonrası yüzüne 60 dikiş atılan Mert, günler sonra sokağa çıktı


Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)-MANİSA'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayıp, yaralanan ve yüzüne 60 dikiş atılan Mert Dilek (8), 36 gün sonra ilk kez dışarı çıktı. Oğlunun psikolojik destek aldığını söyleyen Vural Dilek (50) "Belediyeye dava açtık. Şu an avukatımız ilgileniyor. Çocuğum uzun bir zamandan sonra ilk defa dışarı çıktı, oynadı ama bir köpek gördüğü zaman korkuyor" dedi.
Olay, 21 Kasım'da Yunusemre ilçesi, Akmescit Mahallesi'ndeki 4117 Sokak'ta meydana geldi. Saat 13.00 sıralarında oyun oynamak için sokağa çıkan ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Mert Dilek, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Mert Dilek'i altına alan köpeklerden biri, bir anda yüzünü ısırmaya başladı. Komşularının yardımıyla köpek uzaklaştırılırken, çocuk kanlar içerisinde yere yığıldı. Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılıp, kuduz aşısı yapılan Mert, daha sonra Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi.
Dişi kırılan Mert'in derin kesikler oluşan yüzüne de 60 dikiş atıldı. Yüzündeki dikişleri alınan Mert, sağlığına kavuştu. Köpek korkusu nedeniyle dışarı çıkamayan ve okula gidemeyen Mert, aldığı psikolojik desteğin ardından 36 gün sonra ilk defa bugün sokağa çıktı. Ağabeyi ile top oynayan Mert'i, ailesi de yalnız bırakmadı. Yaralarını gördükçe köpekleri hatırladığını söyleyen Mert Dilek "Korkuyorum. Aylar sonra dışarı çıktım. Bugün top oynadım. Çok sevindim ancak benim başıma gelen arkadaşlarımın da başına da gelebilir diye korkuyorum" dedi.
'KONU İLE İLGİLİ ÖNLEM ALINSIN'
Baba Vural Dilek, Yunusemre Belediyesi hakkında şikayetçi olduklarını ve dava açtıklarını söyledi. Dilek, "Allah'a şükür Mert'in durumu iyi ve daha da iyiye gidiyor. Belediyeye dava açtık. Şu an avukatımız ilgileniyor. Çocuğum uzun bir zamandan sonra ilk defa dışarı çıktı, oynadı ama bir köpek gördüğü zaman korkuyor. Toplu halde dolaşan köpeklerle ilgili bir önlem alınsın istiyoruz. Çocuklarımız rahat rahat dışarıya çıksın istiyoruz" diye konuştu.
'YÜZÜNDEKİ İZLERİN SİLİNMESİ İÇİN UĞRAŞIYORUZ'
Anne Meral Dilek de şunları söyledi:
"Çok şükür, rabbim oğlumuzu bizlere bağışladı. Yüzündeki izlerin silinmesi için uğraşıyoruz. Acımız dinmedi, hala daha geceleri yatarken korkuyor ve zaman zaman uykusunda sıçrıyor. İlk defa bugün dışarı çıktı. Yarın da okula başlayacak. Olay yaşandıktan sonra köpekler toplu halde sokağımızdan geçmeye devam etti. Görüntülerini çektim, belediyeye bildirdim. İmza da topladım, ben de tek başıma dışarı çıkmaya korkuyorum. Köpek sesi duyduğumda irkiliyorum. 20 yaşındaki oğlumu markete göndermeye bile korkuyorum. Bu konuda mutlaka önlem alınması gerekiyor. Çok şükür atlattık ama benim çocuğum yoğun bakımda da olabilirdi."DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2021-12-26 15:41:56

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