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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MASKİ, çevreci yatırımlarına devam ediyor

İHA

MASKİ, çevreci yatırımlarına devam ediyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçesine bağlı Yeniköy, Selimşahlar, Karaağaçlı ve Güzelköy mahallelerinin evsel nitelikli atık sularını 85 milyon TL yatırım bedeli ile inşa ettiği Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisine taşımak için 11 kilometrelik kuzeydoğu kollektör hattı döşeme çalışmasına başladı.
Daha yaşanabilir bir Manisa için büyük yatırımlara hayat veren Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçesine bağlı Yeniköy, Selimşahlar, Karaağaçlı ve Güzelköy mahallelerinin evsel nitelikli atık suları için de kollektör hattı imalatı yapıyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışma kapsamında 11 kilometrelik kuzeydoğu kollektör hattında imalatlara başlandı. Çalışmayı Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir de teknik personel ve yüklenici firma yetkilileri ile birlikte yerinde inceledi. 4 mahallenin evsel nitelikli atık suları da 85 milyon TL yatırım bedeli ile inşa edilen Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisine taşınarak arıtılacak. Bu kapsamda, önceki yıllarda Yeniköy, Selimşahlar, Karaağaçlı’da kanalizasyon hattı döşeme işini tamamlayan MASKİ, Güzelköy’de de altyapı çalışmasına başladı. Çalışmanın tamamen noktalanması ile Manisa’da bir çevreci yatırım daha tamamlanmış olacak.
Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Hilmi Serkan Emir, Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cengiz Ergün’ün vizyonu doğrultusunda çalıştıklarını ifade ederek, “İl merkezimizin kuzeydoğusunda kalan Yeniköy, Selimşahlar, Karaağaçlı ve Güzelköy Mahallelerini kapsayan önemli bir çalışmaya başladık. Bu mahallelerimizdeki evsel nitelikli atık suların da bağlantısını Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisine yapacağız. Bu sayede ilimiz genelinde yürüttüğümüz altyapı hamlesi kapsamında bir önemli projeyi daha vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ise, seçim planları yapmadan ‘Gelecek Seçimler İçin Değil, Gelecek Nesiller İçin’ sloganının hakkını vererek hemşehrilerimizin refahı ve daha yaşanabilir bir Manisa için projelere imza atıyor. Bu projemizin de hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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