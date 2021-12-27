Somaspor son haftalarda kendine geldi

SOMA, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarının son haftasında İnegölspor'u deplasmanda 1-0 yenen Somaspor 2'de 2 yaparak devre arasına umutlu girdi. Grupta 6 maçta tek galibiyetle yetindiği kötü serinin ardından devrenin son 2 maçını kazanan Somaspor, ilk yarı sonunda 32 puanla, Play-Off hattının 2 puan gerisinde yedinci sırada yer aldı.
Teknik direktör Burhanettin Basatemür, zorlu bir deplasman maçını kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Basatemür, "İlk yarıyı 2 maçımızı da kazanarak bitirmek bizim için çok değerli oldu. Gönül isterdi ki Play-Off potasında yer alalım. Ancak ikinci yarı için umutluyuz. Devreyi çok iyi geçireceğiz" ifadelerini kullandı. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)
2021-12-27 11:29:21
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