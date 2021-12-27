Spil'de çam ağacı kesimine devriyeli önlem



Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi Spil Dağı'nda ağaç kesimini engellemek için devriyeli önlem aldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürlüğü Spil Dağı Şube Müdürü Halil Ernalçacı, ormandan genç ağaç kesmenin cezasının 10 yıla kadar hapis olduğu uyarısında bulundu.

Manisa'da, Spil Dağı Milli Parkı alanında 'yılbaşı ağacı' temini için kaçak kesimin önüne geçmek amacıyla denetimler artırıldı. Ağaç kesimini engellemek için seferber olan Doğa Koruma ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürlüğü Spil Dağı Şube Müdürlüğü ekipleri, ormanlık alanda nöbet tutmaya başladı. Özellikle genç ağaçların bulunduğu ormanlık alanlarda devriye gezen ekipler, vatandaşları da ağaç kesmemeleri konusunda uyardı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürlüğü Spil Dağı Şube Müdürü Halil Ernalçacı, "Spil Dağı Milli Parkımız doğasıyla, bitki ve hayvan çeşitliliğiyle Manisa ve İzmir arasında bir yeryüzü cennetidir. Korunması gereken en önemli sahalarımızdan biridir. Milli park çalışanları olarak her yılbaşı öncesi maalesef, bazı duyarsız vatandaşlarımızın yılbaşında kullanmak için çam ağacı kestiğine şahit olmaktayız. Bunu engellemek ve doğamızı korumak adına, ekiplerimizce yılbaşına kadar sıkı denetim ve düzenli kontroller yapmaktayız. Yılbaşı veya başka bir amaç için milli parktan herhangi bir ağaç, fidan veya bitki kesmek, koparmak, zarar vermek yasaktır. 6831 sayılı Orman Kanunu'nda, 'Ağaç kesenler, kökünden sökenler veya ağaçlardan yalamuk, pedavra, hartama çıkaranlar 3 aydan 5 yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır. Suçun konusunun fidan olması halinde birinci fıkraya göre, verilecek ceza bir kat artırılır' hükmü yer almaktadır. Ormandan genç ağaç kesenler 10 yıla kadar hapis cezası alabilir. Milli park olması nedeniyle cezalar ağır ve iki mislidir. Vatandaşlarımız bu konuda dikkatli olmalı, gerekli hassasiyeti göstermeli hatta birbirlerini uyararak bu yanlışa düşmemelidirler" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2021-12-27 12:43:24



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