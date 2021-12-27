Manisa'da marketlere 'Fahiş fiyat' denetimi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Ticaret İl Müdürlüğü denetmenleriyle kent merkezinde hizmet veren marketlerde denetimde bulundu. Marketlerdeki reyonları tek tek gezen ekipler, gıda ve temel tüketim ürünlerinde olan fiyat artışlarından, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlığa kadar birçok konuda detaylı denetimde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Ticaret İl Müdürlüğü denetmenleriyle birlikte kent merkezinde hizmet veren yerel ve zincir marketlere yönelik denetim gerçekleştirdi. Zabıta Şube Müdürü Selçuk Yıldız’ın da katıldığı denetimlerde fahiş fiyat artışlı, gramaj eksikliği, son kullanma tarihi ve raf kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlık gibi birçok konunda incelemede bulunuldu. Market alışverişleri esnasında vatandaşların herhangi bir mağduriyetle karşılaşmamaları adına denetimleri sıklaştırdıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, “Haksız ve fahiş fiyat uygulamalarına karşı Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz Ticaret İl Müdürlüğü ekipleriyle birlikte kent merkezinde hizmet veren marketlere yönelik denetimlerine devam ediyor. Gün ve saat belirlemeden ani bir şekilde yapılan denetimlerde ekiplerimiz tarafından gramaj eksikliğinden, son kullanma tarihine kadar detaylı bir şekilde denetimde bulunuldu. Oluşabilecek haksız ve fahiş fiyata karşı denetimlerimiz devam edecek” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.