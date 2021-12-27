Başkan Çelik BBP heyetini ağırladı

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Manisa’ya gelen BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı ve beraberindeki heyeti Şehzadeler Belediyesi’nde ağırladı.

Vatandaşlar ve sivil toplum örgütleri ile bir araya gelerek, onların sorunlarını dinleyip izlenimlerini rapor haline getirmek üzere Manisa’ya gelen BBP (Büyük Birlik Partisi) Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı ve beraberindeki partililer, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’i de ziyaret etti. Başkan Çelik, ziyaretin anısına Genel Başkan Yardımcısı Alfatlı’ya Şehzadeler Belediyesi’nin logosunun bir işlemesini hediye ederken; ziyaretlerine ilişkin konuşan Alfatlı şöyle dedi: “Büyük Birlik Partisi olarak 81 ilde arazideyiz. Bizler de Manisa, İzmir Uşak ve Afyonkarahisar illerinde ziyaretlerde bulunuyoruz. Manisa programımızda vatandaşlarımız, meslek odaları temsilcilerimiz ile bir araya geldik. Onların sorunlarını dinleyip rapor haline getirerek, hükümet ve ilgililerle paylaşacağız. Sizden çok bahsettiler. Dediler ki çok genç, dinamik ve çalışkan bir belediye başkanımız var. Biz de onu ziyaret etmesek olmaz dedik. Genel Başkanımız Mustafa Destici’nin çok selamları var.”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Çelik ise şöyle konuştu: “Siyasi partiler demokrasinin olmazsa olmazı. Bu bağlamda heyetin Manisa’ya gelmiş olması bizler adına çok sevindirici. Ülkemizin birlik ve beraberlik gerektiren konularında BBP kadrolarıyla birlikte olmaktan, onlarla omuz omuza olmaktan ben de bu şehrin bir hizmetkarı olarak mutluluk duyuyorum. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum.”

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