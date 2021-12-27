Yunusemre’den zincir marketlere denetim

Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede hizmet veren zincir market, mandıra ve manavlarda fiyat denetimi yaptı.

Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede zincir market, mandıra ve manavlarda yaptığı denetimlerde fahiş fiyat artışı, gramaj eksikliği, son kullanma tarihi ve raf kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlık gibi birçok konuda incelemede bulunuyor. Denetlemelere katılan Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürü Cengiz Şişmanlar, uzun süredir devam ettirdikleri denetimleri yoğunlaştırdıklarını dile getirdi. Şişmanlar özellikle fahiş fiyat artışının önüne geçmeyi amaçladıklarını belirterek, “Zabıta Müdürlüğü olarak Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’nin talimatları ile zincir marketler, mandıra, manav gibi işletmelerin fahiş fiyat, etiket ve faturalar ile ilgili denetlemelerimizi yapıyoruz. Denetimlerimizi yoğunlaştırarak sürdüreceğiz” diye konuştu.

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