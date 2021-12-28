Traktörle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde aynı yönde seyir halinde bulunan traktörle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle traktör yoldan çıkarak sulama kanalına düştü.

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı İzzettin Mahallesi Sulama Kanalı Mevkiinde 27 Aralık günü saat 19.00 sıralarında Turgutlu'dan İzzettin Mahallesi istikametine seyir halinde olan Halil T. (22) idaresindeki 45 AHD 057 plakalı otomobil yine aynı yönde önünde bulunan Kadir D. (66) yönetimindeki 45 TK 462 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkarak sulama kanalına düşen traktörün sürücüsü ve otomobil sürücüsü kazada yaralandı. Yaralılar Turgutlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla jandarma tarafından kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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