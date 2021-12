Şehzadeler Belediyesi’nden Selimşahlar’a 1 milyonluk tesis

Şehzadeler Belediyesi’nin Selimşahlar Mahallesi’nde 1 milyon 2 bin 292 TL bedelle hayata geçirdiği Spor Tesisi ve Yazlık Düğün Salonu Projesi, törenle hizmete açıldı. Açılışta konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, mahalleye gelecek yıl da yeni bir pazar alanı kazandıracaklarının müjdesini verdi.

Şehzadeler Belediyesi’nin Selimşahlar Mahallesi’nde yapımını tamamladığı Spor Tesisi ve Yazlık Düğün Salonu Projesi törenle hizmete açıldı. Saygı Duruşunda bulunulup İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törene Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten ve vatandaşlar katıldı.

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Selimşahlar Mahalle Muhtarı Emrah Birge azaları ile birlikte göreve geldikleri günden bu yana mahalle halkı için kalıcı eserler bırakmayı hedeflediklerini ifade ederek, açılışı yapılan yatırımı mahalleye kazandırdıkları için Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’e teşekkür etti.

Davetlilere hitap eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise mahalleye yaptıkları hizmetler hakkında bilgi vererek, “Şehzadeler’imizin 67 mahallesinde olduğu gibi Selimşahlar Mahallemizde de rutin belediyecilik hizmetlerini aksatmadan vermeye devam ediyoruz. Kurulduğumuz günden beri mahallemizin her türlü ihtiyacını gidermek için çaba ve gayret sarf ettik. 4 çocuk oyun parkı yaptık, 4 fitness aletleri grubunun montajını gerçekleştirdik. 5 bin metrekarelik park yapımı ve yeşil alan çalışmalarımız oldu. Yol, asfalt gibi ihtiyaçları giderdik. Bu yaz ova yollarında 10 kilometrenin üstünde yolu soğuk asfalt ile buluşturduk. Okullarımıza, camilerimize hizmetlerimizi eksik etmedik.” dedi.



Tesis hakkında bilgi verdi

Açılışı yapılan tesis hakkında bilgi veren Başkan Çelik, “Mart 2021 yılında yapımına başladığımız projemiz toplam 3 bin 959 metrekarelik bir alanda KDV dahil 1 milyon 2 bin 292 TL bedelle hayata geçirildi. 800 metrekaresi halı saha alanı, 1000 metrekaresi açık düğün salonu ve 162 metrekaresi sosyal tesis alanından oluşuyor. Halı saha ölçüleri 20x40 metre= 800 metrekaredir. Saha zemin alt yapısında doğal zemin içinde önce drenfleks borular yerleştirilmiş, sonra temiz mıcırlar tabaka halinde serilmiştir. Mıcır ve drenfleks borular sayesinde yağmur suyunun drenajı kusursuz çalışacaktır. Saha üzerinde herhangi su birikmesi olmayacaktır. Üst zemin kaplaması olarak da FIFA standartlarına uygun 55 milimetre kalınlığında sentetik çim kullanılmıştır. Bu sayede istenilen kalitede zemin kalitesi elde edilmiştir. Her türlü futbol müsabakasına ve antrenmanına uygundur. Sahanın etrafı komple tel örgü ile kapatılmış, saha aydınlatması görüş mesafesini karşılayacak şekilde imal edilmiştir. Tesis binası 160 metrekaredir. İçerisinde spor müsabakalarına hizmet eden 16’şar metrekare alana sahip 4 adet soyunma odası, her soyunma odasında duş, WC ve oturma bankları ile askılıklar yer almaktadır. Ayrıca hem spor tesisine hem de düğün organizasyonuna hizmet edecek 20 metrekarelik alana sahip kantin, bay, bayan ve engelsiz tuvaletler bulunmaktadır. Açık düğün salonuna ait 18 metrekarelik alana sahip ve içerisinde lavabo ve tuvaletin bulunduğu gelin odası bulunmaktadır. Yaklaşık 4 dönümlük alanda yapılan bu spor tesisi için çevre düzenlemesi de kullanıma en uygun şekilde tasarlanmıştır. Yaklaşık 520 metrekarelik alanda 8 santimetre kalınlığında kilit parke, yaklaşık 300 metrekarelik alanda terrazo karo döşemesi ve yaklaşık 1000 metrekarelik açık düğün salonu alanında (renkli) yüzey sertleştirici ve kür uygulamalı helikopter perdahlı saha betonu çalışması yapılmıştır. Toplam 350 metre uzunluğunda yol ve bahçe için bordür çalışması mevcuttur. Tüm tesis etrafı 270 metre uzunluğunda betonarme çevre duvarı ile çevrelenmiş, çevre duvarı üstünde 1,50 metre yüksekliğinde panel çit mevcuttur. Tesis içinde 1100 metrekarelik yeşil alan çalışması gerçekleştirilmiştir.” diye konuştu.



Başkan Çelik yeni pazar alanı müjdesi verdi

Selimşahlar Mahallesi’ne yapacaklarının bunlarla sınırlı kalmayacağını da ifade eden Başkan Çelik mahalle halkına bir de müjde verdi. Başkan Çelik, “Eski belediye binasının orada yeni bir Pazar yeri alanının projesini onayladık. Onu da önümüzdeki yıl açarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız.” şeklinde konuştu.



Yeni yatırımların ihalesi yapılacak

Şehzadeler’e kazandıracakları diğer yatırımlar hakkında da bilgi veren Başkan Çelik, “Önümüzdeki ay Çavuşoğlu Mahallemizde hayata geçireceğimiz muhtarlık binası, sağlık evi ve çok amaçlı salon projesi ile Adnan Menderes Mahallesinde yapacağımız Aşevi’nin temellerini atacağız. Bir prestij projesi olan eski adliye lojmanları alanında yapacağımız Millet Kıraathanesi ve Gençlik Merkezi projemizin de ihalesini gerçekleştireceğiz. Fetih Mescidi’nin restorasyon ihalesini yapacağız.” dedi.

Başkan Çelik’in konuşmasının ardından katılımcılara hitaben konuşan Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara da Selimşahlar Mahallesi’nin genç bir muhtar ve genç bir belediye başkanına sahip olmanın avantajını iyi kullandığına dikkat çekerek, “Muhtarımıza ve belediye başkanımıza gençlerimiz için mahallemize kazandırdıkları bu eser için teşekkür ediyorum” dedi.

Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök’ün yaptırdığı duanın ardından tesisin açılış kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesilerek hizmete açıldı. Protokol üyeleri daha sonra tesiste incelemelerde bulunarak mahallenin gençleriyle birlikte penaltı atışı gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.