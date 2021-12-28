Otomobilin çarptığı bisikletli Beray yaralandı; kaza anı kamerada

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Hasan YİĞEN/ KULA (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Kula ilçesinde, kavşakta otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü Beray Cengiz (18) yaralandı, arkasında oturan arkadaşı ise kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, 4 Eylül Mahallesi Turgut Özal Bulvarı kavşağında meydana geldi. Beray Cengiz'in kullandığı elektrikli bisiklete, kavşakta Yılmaz Doğan (44) yönetimindeki 45 ABS 226 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle bisikletin sürücüsü Cengiz ve arkasında yolculuk yapan arkadaşı, yola savruldu. Cengiz yaralanırken, arkadaşı ise kazayı yara almadan atlattı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekibinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Cengiz, ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Öte yandan kavşaktaki kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Kula Hasan YİĞEN

2021-12-28 16:36:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.