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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yunusemreli kursiyerlerden 'Dünyadan renkler' sergisi

İHA

Yunusemreli kursiyerlerden 'Dünyadan renkler' sergisi

Yunusemre Belediyesi TOKİ 2 Kültür ve Sanat Merkezi Resim Tuval kursunda eğitim gören kursiyerlerin yaptığı yağlı boya eserler görücüye çıktı. Yunus Emre Millet Çarşısı Fuaye Salonunda açılan Dünyadan Renkler Sergisi 30 Aralık Perşembe gününe kadar ziyaret edilebilecek.
TOKİ 2 Kültür ve Sanat Merkezinde Resim Tuval Kursuna katılan kursiyerler yaptıkları eserleri görücüye çıkardı. Yabancı uyruklu vatandaşların da eğitim gördüğü kursta yaklaşık 30 eserden oluşan Dünyadan Renkler Sergisi Yunus Emre Millet Çarşısı Fuaye salonunda açıldı. Serginin açılışını Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Yunusemre İlçe Halk Eğitim Müdürü Ayşen Oğuz, Belediye Başkan Yardımcıları Şule Uygur, Ahmet Sak ve Ahmet Aksoy, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. Açılışta konuşan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, kursiyerleri güzel eserlerinden dolayı kutladı. Başkan Çerçi konuşmasında, “Burada yerli ve yabancı kursiyerlerimizin yaptığı eserlerin yer aldığı Dünyadan Renkler sergisini açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gerçekten çok güzel eserler ortaya çıkarılmış. Kursiyerlerimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Başkan Çerçi ve protokol üyeleri sergiyi gezerek eserleri inceledi. Sergi 30 Aralık 2021 gününe kadar ziyaret edilebilecek.

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