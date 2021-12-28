Zabıta ekipleri yılbaşı öncesi harekete geçti

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’na ekipler, yaklaşan yılbaşı öncesi kent merkezinde seyyar satılara yönelik denetimde bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman ve Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Vitaş, kayıtlı esnafın haklarını korumak, vatandaşların huzur ve güvenini sağlamak amacıyla denetimlerin devam edeceğini belirtirken, yapılan denetimlerde tespit edilen olumsuzluklara müdahalede bulunularak gerekli işlemler uygulandı.

Yeni yıla sayılı günler kalan Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’na ekipleri, kent merkezinde seyyar satıcılara yönelik bir denetim uyguladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman ve Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Vitaş’ın da katıldığı denetimlerde, tespit edilen olumsuzluklara müdahalede bulunularak gerekli işlemler uygulandı. Vatandaşların sağlıklı koşullarda tüketim yapabilmeleri için, günün her saatinde denetim yaptıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, “Yaklaşan yeni yılı da fırsat bilen seyyar satıcılar kentin çeşitli noktalarında faaliyetlerini arttırdı. Biz de periyodik olarak sürdürdüğümüz denetimlerimizi bu süreçte arttırdık. Kayıtlı esnafın haklarını korumak, vatandaşların sağlıklı koşullarda alışverişlerini yapabilmeleri için denetimlerimiz devam edecek” dedi.

Geniş kapsamlı bir denetim gerçekleştirdiklerini belirten Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Vitaş da, vatandaşların kayıtlı esnaftan alışveriş yapmaya özen göstermelerini rica etti.

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