AK Parti'li Baybatur: "2022 yılı Türkiye'nin ekonomisi için muazzam bir yıl olacak" AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur Alaşehir ilçesinde temaslarda bulundu "Cumhur İttifakı ile Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sabit gelirlimize, çiftçimize, esnafımıza, sanayicimize çok iyi paketler hazırlanıyor"

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, hükümet olarak asgari ücrete önemli bir zam yaptıklarını belirterek, "Hükümetimizin önümüzdeki süreçte emekliye ciddi bir zam hazırlığı var, memurumuza, işçiye var. Esnafımıza ve üretim yapan fabrikalarımıza, ihracatçılarımıza yönelik bir paket hazırlıyoruz. Cumhur İttifakı ile Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sabit gelirlimize, çiftçimize, esnafımıza, sanayicimize çok iyi paketler hazırlanıyor. 2022 yılı Türkiye'nin ekonomisi için muazzam bir yıl olacak" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur Alaşehir’de ziyaretlerde bulundu. İlk olarak Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun’u ziyaret eden Baybatur, geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Eski Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Gündüz Karaoğlan’ın ailesine de baş sağlığı ziyaretinde bulundu. Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Seyhan ile Esnaf Kefalet Kooperatifi yeni başkanı Fatih Çataldere’yi de ziyaret eden Baybatur'a, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ümit Taydaş, Alaşehir AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Demirel ve yönetimi de eşlik etti.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Seyhan’ı ziyaret eden Baybatur, ilçedeki sorunlar hakkında bilgi aldı. Mustafa Seyhan, "Bu bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel olarak kalkınması lazım. Tarımın desteklenmesi bizim kalkınmamıza vesile olacak. Bunun için Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölge çalışmalarının bir an önce bitirilmesi lazım. Ziraat Fakültesi binasını biz yapalım, siz fakültenin açılmasına yardımcı olun. Biz jeotermal enerjiye karşı değiliz. Jeotermal enerjinin şu an kullanılan yanlışlıklarından dolayı karşıyız. Okul Üzümü Projesi'ne destek verilmesini istiyoruz. Doların esnek hareketliliğinden dolayı çiftçimize, üreticimize ve ticaret erbabına kredi ulaşımında sıkıntı oluşturuluyor. Bunların bir an önce çözülmesi gerekiyor. Kredi garanti fonuyla esnafımıza sağladığımız kredinin de bir an önce desteklenmesini istiyoruz" dedi.



"2022 yılı ekonomi açısından muazzam bir yıl olacak"

Yaptıkları ilçe ziyaretlerinde sorunları dinleyip talepleri değerlendirdiklerini kaydeden AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur ise "Sorunları dinleyerek taleplerinizi değerlendiriyoruz, çözüm üreteceğiz. Jeotermal enerjide Alaşehir’in verimli topraklarında jeotermal enerjiyi çıkaran firmaların toprağa, çevreye, suya zarar verilmemesi için çalışmalar yapanlar da var, eksik yapanlar da yapmayanlar da var. Çevre Bakanlığımız bu konuyu takip ediyor, tekrar gündeme getireceğiz. Dünyanın yaşamış olduğu pandemi nedeniyle ekonomilerde bir daralma var. Dünya eksi noktada büyürken, Türkiye 1,8 oranında büyüme gerçekleştirdi. Şimdi yüzde 10 11'lere varan çift haneli büyüme bekliyoruz. Türkiye var olan cazibesini iki kat artırdı. Dövizdeki köpük faaliyeti de Cumhurbaşkanımızın pazartesi günkü Bakanlar Kurulu Toplantısı'ndan sonra bu köpüğü de temizledi, piyasalar yavaş yavaş normale geliyor. Askeri ücreti 4 bin 250 lira yaptık. Hükümetimizin önümüzdeki süreçte emekliye ciddi bir zam hazırlığı var, memurumuza, işçiye var. Esnafımıza ve üretim yapan fabrikalarımıza, ihracatçılarımıza yönelik bir paket hazırlıyoruz. Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki ekonomi ekibi sayesinde 2022 yılı ekonomik açıdan Türkiye’nin en muazzam dönemlerinden birisi olacak. Nisan, mayıs aylarında beklediğimizden çok çok daha iyi bir döneme doğru gideceğiz" diye konuştu.



"Cumhurbaşkanımız hep haklı çıktı"

Biz Cumhurbaşkanımıza inanıyoruz, güveniyoruz. Gezi Parkı eylemlerinde, duruşuyla haklı olduğu ortaya çıktı. Dershane meselelerine el attığında, koca bir yılanın kuyruğunu yakaladığımızın biz farkına varamadık ama Cumhurbaşkanımız farkındaydı. 15 Temmuz'la birlikte haklı çıktı. 2008 yılında dünyada global kriz varken, 'Bu kriz bizi teğet geçecek' dedi. Ekonomistler böyle olmayacağını söylediler ama yine Cumhurbaşkanımız haklı çıktı. Burada da inşallah yine haklı çıkacak. Cumhur İttifakı ile Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sabit gelirlimize, çiftçimize, esnafımıza, sanayicimize çok iyi paketler hazırlanıyor. Bu toplantıyı milat olarak kabul edelim, birkaç ay sonra iyileşmeleri hep birlikte yaşayacağız" dedi.

Göreve yeni gelen Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Fatih Çataldere’ye tebrik ziyareti gerçekleştiren Baybatur ve beraberindeki heyet, daha sonra ilçeden ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.