Somaspor ilk yarıdan memnun



Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk devresini 32 puanla yedinci sırada bitiren Somaspor'da Başkan Mustafa Aydın, takımın performansından memnun olduklarını açıkladı. Değerlendirme yapan Aydın, "Sezonun ilk devresini İnegölspor galibiyeti ile sonlandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mutluluğu bize yaşatan teknik ekip ve oyuncularımızı tebrik ediyorum. Onlar en iyisini hak ediyor" dedi.

Camia olarak lige başlarken çekimserlik yaşadıklarını ifade eden Aydın, "Lige başlarken 27 yıl sonra çıktığımız 2'nci Lig'de tüm camianın üzerinde bir çekimserlik vardı. Ligin en zor grubunda centilmen futbol anlayışımızdan ödün vermedik ve iyi sonuçlar aldık. Liglerin gol kralı ilk yarı itibariyle bizim oyuncumuz Yasin oldu" diye konuştu.

"Şimdi artık ligin ikinci devresi için çalışmalarımıza başlıyoruz" diyen Mustafa Aydın, "Her transfer döneminde olduğu gibi takımımızda gidenler olacak, gelenler de olacak. Eksik iki bölgemize transfer yapmayı planlıyoruz. Devre arası transferi zor ve riskli bir iş, bunun için mali yapımıza uygun, takım karakterimize uygun nokta atışı transfer yapmamız gerek. Bu çalışmalarımızı transfer dönemi başlayana kadar sonlandırmak istiyoruz. İkinci yarı çok daha zorlu geçecek. Telafisi olmayan maçlar oynanacak. Somaspor olarak herkesin Play-Off adayı gösterdiği bir ekibiz, bu hedeflere ulaşmamız için takımımız daha fazla desteklenmeli" değerlendirmesinde bulundu. Somaspor, ikinci yarı öncesi antrenmanlara 1 Ocak'ta başlayacak.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA)

2021-12-29 11:08:24



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