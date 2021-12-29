Manisa Büyükşehir 'E-İmza' uygulamasına geçti

Bilişim teknolojilerini yakından takip eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, meclis kararlarının elektronik ortamda imzalanması ve edevlet üzerinden yayımlanması projesini hayata geçirdi.

Proje ve hizmetlerinde teknolojik yenilikleri etkin bir şekilde kullanan Manisa Büyükşehir Belediyesi bir yeniliğe daha imza attı. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, meclis kararlarının elektronik ortamda imzalanması ve edevlet üzerinden yayımlanması projesini hayata geçirdi. Bu çalışmasıyla Türkiye’de meclis kararlarını elektronik ortamda eimza ile imzalayan sayılı büyükşehir belediyeleri arasında olmayı başaran Manisa Büyükşehir Belediyesi, işleyişi de hızlandırdı. Eimza ile kağıt israfının da ortadan kalktığına dikkat çeken Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı Sibel Alkın, “Meclis ve Encümen kararlarımızın elektronik ortamda eimza ile imzalanması için meclis ve encümen üyelerimize elektronik imzalarımız temin edildi. Meclis kararlarımız Aralık ayı itibari ile elektronik imzalanmış olup encümen kararlarımızın da elektronik ortamda imzalanma çalışmalarının ve meclis kararlarımızın edevlet entegrasyonunun sağlanmasının Ocak ayı içinde devreye alınması planlanmaktadır” dedi.

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