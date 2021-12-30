Saruhanlı Belediyesi öğrencilere kuru üzüm dağıtacak

Saruhanlı'da ilçenin başlıca gelir kaynağı olan üzümün tanıtımı, üreticinin desteklenmesi ve çocukların sağlığı için 6 bin 370 öğrenciye 250'şer gram poşetler halinde kuru üzüm dağıtılacak.

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada kuru üzümün çok faydalı bir ürün olduğunu, 100 gram kuru üzümde 290 kalori bulunduğunu kaydetti.

Çocukların gelişimini destekleyen ve iyi bir enerji kaynağı olan

kuru üzümün içerdiği besin, vitamin ve mineraller sayesinde adeta bir enerji kaynağı olduğunu ifade eden Bilgin, bu çerçevede hem üreticiyi desteklemek hem de çocukların sağlığı için üzüm dağıtmaya karar verdiklerini belirtti.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle koordineli bir şekilde 3 bin 722 ilkokul, 2 bin 648 ortaokul olmak üzere toplam 6 bin 370 öğrenciye kuru üzüm dağıtımına başlayacaklarını dile getiren Bilgin, şunları söyledi:

“Kuru üzüm içerdiği besin değerleriyle özellikle çocukların gelişimini destekliyor ve C vitamininin etkinliğini artırıyor. Beynin enerji kaynağı olan kuru üzüm kansızlık, zayıflık ve birçok hastalıklara da iyi geliyor. Bizler bu bakımdan kuru üzüm tüketilmesini tavsiye ediyoruz. Okul çağındaki öğrencilerin beslenmesi büyük önem arz etmektedir. Özellikle ders aralarında çocukların sık beslenmeye ve enerjiye ihtiyaçları vardır. Ülkemizin yıllık 280300 bin ton kuru üzüm üretimi olduğu göz önünde tutulmalıdır. Dünyada kuru üzümü üretiminde ilk sıralarda yer alan ülkemizde kişi başı yıllık üzüm tüketimi 250 gram civarındadır. Bizim üzüm ihraç ettiğimiz ülkelerin başında yer alan İngiltere ve Almanya gibi ülkelerde bu oran 16001700 grama kadar çıkmaktadır. Üzümü üreten ancak tüketmeyen ve değerini tam bilemeyen bir ülkeyiz. Okul çağındaki çocuklarımıza bu konuda doğru beslenme alışkanlığı kazanması için üzüm verilmesi önemlidir.”

Saruhanlı'da üzüm üretimi ile geçim sağlayan bir ilçe olduğunu anımsatan Başkan Bilgin, 100 bin dekar alanda üzüm üretiminin yapıldığı Saruhanlı’da yılda 4550 bin ton ürün elde edildiğini hatırlattı.

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