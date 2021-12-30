Saruhanlı Belediyesi öğrencilere kuru üzüm dağıtacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Saruhanlı Belediyesi öğrencilere kuru üzüm dağıtacak

İHA

Saruhanlı Belediyesi öğrencilere kuru üzüm dağıtacak

Saruhanlı'da ilçenin başlıca gelir kaynağı olan üzümün tanıtımı, üreticinin desteklenmesi ve çocukların sağlığı için 6 bin 370 öğrenciye 250'şer gram poşetler halinde kuru üzüm dağıtılacak.
Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada kuru üzümün çok faydalı bir ürün olduğunu, 100 gram kuru üzümde 290 kalori bulunduğunu kaydetti.
Çocukların gelişimini destekleyen ve iyi bir enerji kaynağı olan
kuru üzümün içerdiği besin, vitamin ve mineraller sayesinde adeta bir enerji kaynağı olduğunu ifade eden Bilgin, bu çerçevede hem üreticiyi desteklemek hem de çocukların sağlığı için üzüm dağıtmaya karar verdiklerini belirtti.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle koordineli bir şekilde 3 bin 722 ilkokul, 2 bin 648 ortaokul olmak üzere toplam 6 bin 370 öğrenciye kuru üzüm dağıtımına başlayacaklarını dile getiren Bilgin, şunları söyledi:
“Kuru üzüm içerdiği besin değerleriyle özellikle çocukların gelişimini destekliyor ve C vitamininin etkinliğini artırıyor. Beynin enerji kaynağı olan kuru üzüm kansızlık, zayıflık ve birçok hastalıklara da iyi geliyor. Bizler bu bakımdan kuru üzüm tüketilmesini tavsiye ediyoruz. Okul çağındaki öğrencilerin beslenmesi büyük önem arz etmektedir. Özellikle ders aralarında çocukların sık beslenmeye ve enerjiye ihtiyaçları vardır. Ülkemizin yıllık 280300 bin ton kuru üzüm üretimi olduğu göz önünde tutulmalıdır. Dünyada kuru üzümü üretiminde ilk sıralarda yer alan ülkemizde kişi başı yıllık üzüm tüketimi 250 gram civarındadır. Bizim üzüm ihraç ettiğimiz ülkelerin başında yer alan İngiltere ve Almanya gibi ülkelerde bu oran 16001700 grama kadar çıkmaktadır. Üzümü üreten ancak tüketmeyen ve değerini tam bilemeyen bir ülkeyiz. Okul çağındaki çocuklarımıza bu konuda doğru beslenme alışkanlığı kazanması için üzüm verilmesi önemlidir.”
Saruhanlı'da üzüm üretimi ile geçim sağlayan bir ilçe olduğunu anımsatan Başkan Bilgin, 100 bin dekar alanda üzüm üretiminin yapıldığı Saruhanlı’da yılda 4550 bin ton ürün elde edildiğini hatırlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alaşehir'de e-sınav merkezi sevinci
YEREL HABERLER Alaşehir'de e-sınav merkezi sevinci
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kaldırıma çarparak durabildi: 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç ...
Kontrolden çıkan motosiklet yan yattı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan motosiklet yan yattı: 1 yaralı
Manisa FK'da Tabekou farkı
YEREL HABERLER Manisa FK'da Tabekou farkı
Turgutlu Belediyesi bir yıllık çalışmaları için video hazırladı
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyesi bir yıllık çalışmaları için video ...
Salihli OSB’de yılın son toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Salihli OSB’de yılın son toplantısı yapıldı
Manisa’da halk otobüsü yayaya çarptı
YEREL HABERLER Manisa’da halk otobüsü yayaya çarptı
Turgutluspor, Nazım Gülay’a emanet
YEREL HABERLER Turgutluspor, Nazım Gülay’a emanet
Başkan Özkasap: “İhracatçının desteklenmesini istiyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Özkasap: “İhracatçının desteklenmesini ...
Turgutluspor'da Nazım Gülay imzayı attı
YEREL HABERLER Turgutluspor'da Nazım Gülay imzayı attı
Yunusemre Belediyespor ikinci yarı hazırlıklarına 3 Ocak'ta başlayacak
YEREL HABERLER Yunusemre Belediyespor ikinci yarı hazırlıklarına 3 ...
Korona virüsten hayatını kaybeden müdürün yerine atama yapıldı
YEREL HABERLER Korona virüsten hayatını kaybeden müdürün yerine ...
Suça karışmış köpekler oyuncaklarla rehabilite ediliyor Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağında 180 pitbull ve Dogo Arjantin cinsi köpeğin bir yandan sevgiyle bir yandan da çocuk oyuncaklarıyla rehabilite edilerek uysallaşmaları sağlanıyor Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Erhan İnce: "Kullanılmış olan oyuncakları buraya getirerek hayvanların onlarla illiyet bağı kurmasıyla, oyunla terapi yaparak, psikolojilerinin daha kötüye değil de iyiye gitmesi için sosyalleşmelerini amaçlıyoruz"
YEREL HABERLER Suça karışmış köpekler oyuncaklarla rehabilite ...
Manisa Büyükşehir 'E-İmza' uygulamasına geçti
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir 'E-İmza' uygulamasına geçti
Turgutluspor başka olacak
YEREL HABERLER Turgutluspor başka olacak
Eşi tarafından boğazı falçatayla kesilerek yaralanan Esra'ya haciz şoku
YEREL HABERLER Eşi tarafından boğazı falçatayla kesilerek yaralanan ...
Somaspor ilk yarıdan memnun
YEREL HABERLER Somaspor ilk yarıdan memnun
Somaspor ilk yarıdan memnun
YEREL HABERLER Somaspor ilk yarıdan memnun
Başkan Ergün'den öğrencilere yeni yıl hediyesi
YEREL HABERLER Başkan Ergün'den öğrencilere yeni yıl hediyesi
Manisa'da trafik kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Manisa'da trafik kazası: 3 yaralı
AK Parti'li Baybatur: "2022 yılı Türkiye'nin ekonomisi için muazzam bir yıl olacak" AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur Alaşehir ilçesinde temaslarda bulundu "Cumhur İttifakı ile Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sabit gelirlimize, çiftçimize, esnafımıza, sanayicimize çok iyi paketler hazırlanıyor"
YEREL HABERLER AK Parti'li Baybatur: "2022 yılı Türkiye'nin ...
Zabıta ekipleri yılbaşı öncesi harekete geçti
YEREL HABERLER Zabıta ekipleri yılbaşı öncesi harekete geçti
Turgutluspor ikinci yarı için taraftarını mutlu edecek
YEREL HABERLER Turgutluspor ikinci yarı için taraftarını mutlu ...
Yunusemreli kursiyerlerden 'Dünyadan renkler' sergisi
YEREL HABERLER Yunusemreli kursiyerlerden 'Dünyadan renkler' sergisi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.