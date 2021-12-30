Eski husumetlisini vurup evine gitti Esnaf Kefalet Kooperatifinde cinayet

Manisa'da eski husumetlisi ile karşılaşan şahıs, önce belindeki silahı ateşledi ardından evine gitti. Kurşunların hedefi olan ve ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay Alaşehir ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesinde saat 09.00 sıralarında S.S. Tepeköy Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi binasında meydana geldi. İddiaya göre, Tepeköy Esnaf Kefalet Kooperatifi ikinci başkanlığı yapan Z.K., sabah mesaiye geldiği sırada aralarında yaklaşık 3 yıldır husumet olan Ali Emrelioğlu’nu kooperatifte otururken görünce, “Ben sana buraya gelme demedim mi" dedikten sonra ikili arasında tartışma başladı. Çıkan tartışma üzerine Z.K., belindeki tabancayı çıkartarak ateş etti. Göğsünden ve boynundan kurşun yarası alan Ali Emrelioğlu yaralandı. Mahalle sakinlerinin kendi imkanlarıyla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Ali Emrelioğlu, tüm uğraşlara rağmen kurtarılamadı.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, olaydan sonra evine giden Z.K.'yı suç aleti tabanca ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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