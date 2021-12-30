Manisa yeni yıla ışıl ışıl girecek

Manisa Büyükşehir Belediyesi, yeni yıl öncesinde şehrin muhtelif noktalarında modern aydınlatma çalışmaları gerçekleştirdi. Şehrin yeni yıla ışıl ışıl girmesini sağlayacak olan dekoratif aydınlatma çalışmaları, Manisalıların da beğenisi topladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, yeni yıl öncesinde şehrin işlek caddelerinde ve yeşil alanlarda dekoratif aydınlatma çalışması gerçekleştirdi. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar doğrultusunda Ulupark, Fatih Parkı, 15 Temmuz Demokasi Meydanı, Mimar Sinan Bulvarı, Çanakkale Şehitler Anıtı, Kurtuluş Kahramanları anıtı gibi şehrin işlek caddeleri ve yeşil alanlarında dekoratif aydınlatmalar yapıldı. Yapılan aydınlatma çalışmalarının ardından, cadde ve yeşil alanlar ışıl ışıl bir görünüme kavuştu. Çalışmalar Manisalıların da beğenisini topladı.

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