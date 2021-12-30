Manisa'da 10 bölgeye deprem istasyonları kurulacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Doğa Hareketler Araştırma Derneği (DOHAD) arasında afet zararlarının azaltılması amacıyla "Deprem Öncü İşaretleri İzleme İstasyonu Kurulumu ve Değerlendirilmesi protokolü imzalandı. Büyük depremler öncesinde uyarı yapılabilmesi ve riskin yükseldiğinin söylenebilmesi amacıyla imzalanan protokol çerçevesinde 10 bölgeye yer altı hareketlerini izleyen deprem istasyonları kurulacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile DOHAD arasında İTÜ Elektrostatik Kayaç Gerginlik İzleme Yöntemi ile Deprem Tahmin Sistemi Proje Grubu'nun geliştirdiği 'Elektrostatik Kayaç Gerginlik İzleme Yöntemi' ve DOHAD 'Çoklu parametre izleme yöntemi ile Manisa il sınırları içerisinde bulunan fayların hareketlerinin ve jeofiziksel parametrelerin gözlenmesi noktasında protokol imzalandı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile DOHAD Başkanı Fuat Agalday'ın imza altına aldığı protokol töreninde Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ünsel Gökçe ile DOHAD Yönetim Kurulu Üyesi Önder Okan hazır bulundu. Protokol töreninde konuşan Dernek Başkanı Fuat Agalday, "Manisa Büyükşehir Belediyesi ile depremleri önceden tahmin etmek amaçlı 10 bölgeye sürekli yer altı hareketlerini izleyen deprem istasyonları kurulacak. Amacı büyük depremler öncesinde uyarı yapabilmek için, riskin yükseldiğini söyleyebilmek için bu deprem istasyonlarını kuracağız. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımıza da konuya destek olduğu için teşekkür ediyorum" dedi.



"Allah bu tür afetleri yaşatmasın"

"Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Başkan ise "Deprem Öncü İşaretleri İzleme İstasyonu Kurulumu ve Değerlendirilmesine ilişkin bir protokol imzalıyoruz. Manisa, bir deprem kuşağının içerisinde ve merkezinde yer almakta. Bu anlamda tabi ki teknolojinin gelişimi, bilimin gelişimi noktasında mümkün olduğunca insanlarımızı koruyabilmek amaç. Bu noktada can kaybetmeme adına yapılması gereken bir çalışmayı bugün imza altına alıyoruz. Allah bu tür afetleri bizlere yaşatmasın. Hiç kimse istenmez ama bu da hayatın içerisinde olan ve dönem dönem yaşadığımız bir gerçek. Katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Deprem Öncü İşaretleri İzleme İstasyonu Kurulumu ve Değerlendirilmesine ilişkin bir protokol imza altına alındı. Protokol kapsamında kurulacak olan 10 istasyonun bedeli Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak. 3 istasyon ise DOHAD tarafından kurulacak.

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