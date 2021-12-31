Turgutlu'da sahte içki operasyonu

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Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 17 litre sahte şarap, 10 litre rakı, 1 litre viski, 5 litre etil alkol ele geçirildi, 6 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sahte içki tüketimine yönelik iş yeri, ikamet ve depo olmak üzere 6 adrese operasyon düzenledi. Aramalarda, 1 ruhsatsız av tüfeği, 17 litre sahte şarap, 10 litre rakı, 1 litre viski, 5 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2021-12-31 09:28:48



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