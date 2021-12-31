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Turgutlu'da sahte içki operasyonu

DHA

Turgutlu'da sahte içki operasyonu


Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 17 litre sahte şarap, 10 litre rakı, 1 litre viski, 5 litre etil alkol ele geçirildi, 6 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sahte içki tüketimine yönelik iş yeri, ikamet ve depo olmak üzere 6 adrese operasyon düzenledi. Aramalarda, 1 ruhsatsız av tüfeği, 17 litre sahte şarap, 10 litre rakı, 1 litre viski, 5 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ
2021-12-31 09:28:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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