Manisa'da 160 litre sahte içki ele geçirildi

Serkan ÖZDEMİR/AKHİSAR (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Akhisar ilçesinde 2 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 160 litre sahte şarap ve rakı ele geçirildi.
İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yılbaşında piyasaya sürülmek üzere hazırlanan sahte içki üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Fiziki ve teknik takibin ardından belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, Kayalıoğlu Mahallesi'nde M.A.'nın (72) ve ilçe merkezindeki S.T.'nin (65) adresinde arama yaptı. Polisin aramasında sahte olduğu belirlenen 160 litre şarap ve rakı ile damıtma tesisatı ele geçirildi, M.A. ve S.T. gözaltına alındı.
Ele geçirilen malzemelere el konulurken, gözaltına alınan şüpheliler karakoldaki ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Akhisar Serkan ÖZDEMİR
2021-12-31 09:27:39
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.