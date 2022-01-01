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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Karadeniz görevi başındaki çalışanları ziyaret etti

İHA

Vali Karadeniz görevi başındaki çalışanları ziyaret etti

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz yeni yıla görevi başında çalışarak giren kolluk kuvvetleri, itfaiye ve sağlık personelini ziyaret edip yeni yıllarını kutlayarak görevlilerinde başarılar diledi.
Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, 112 Acil Çağrı Merkezi, Manisa İtfaiyesi, Jandarma Asayiş Bölük Komutanlığı ve polis uygulama noktasını ziyaret ederek görev başında olan personelin yeni yılını tebrik etti.
Vali Karadeniz yılbaşı gecesi ilde 3 bin 600 kolluk kuvvetinin vatandaşın huzuru için görev yaptığını belirterek 2022 yılının huzur içinde geçirilmesini temenni etti.
Vali Karadeniz’e ziyaretlerinde Manisa İl Emniyet müdürü Ömer Uslusoy, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım da eşlik etti.

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