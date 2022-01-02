Kanyona düşen oğlak itfaiye tarafından kurtarıldı

Kaza değil katliam! Bir aile yok oldu: 7 ölü!

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Manisa'nın Soma ilçesinde otlatıldığı sırada kanyona düşerek yaralanan oğlak Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi tarafından kurtarıldı.

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Darkale Mahallesi'nde Hüseyin Marangoz'a ait oğlak otlatıldığı sırada uçuruma yuvarlandı. Kendi imkanlarıyla oğlağı düştüğü yerden kurtaramayan Marangoz, durumu Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler yaptıkları incelemeler sonrası oğlağı düştüğü yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Yukarıdan inişin mümkün olmadığı bölgede ekipler aşağıdan merdiven uzatarak oğlağın bulunduğu yere çıktı. Sırtına oğlağı bağlayan itfaiye ekibi daha sonra merdivenle aşağı inerek oğlağı kurtardı.

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