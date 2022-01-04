Sarıgöl'de uyuşturucu kullanan ve satanlara göz açtırılmıyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde durdurulan bir araçtaki 5 kişi ile durumundan şüphelenilen bir kişinin yapılan üst aramalarında metamfetamin maddesi ve uyuşturucu kullanmaya yarayan aparatlar ele geçirildi.

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, aracılık eden, kullanan veya bulunduran şahıslara yönelik yapılan denetimlerde, yol uygulamasında durdurulan araçta bulunan S.Ö., A.Y., A.Ş., Ç.O., T.P. isimli şahısların yapılan üst aramasında 0.5 gram metamfetamin (kristal) maddesi ve uyuşturucu maddeyi kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi. Şahıslara, 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak, satın almak veya kabul etmek' suçundan işlem yapıldı. Şahıslarla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Yapılan çalışmalar kapsamında yine durumundan şüphelenilen H.S. isimli şahsın yapılan üst aramasında 7.8 gram metamfetamin (kristal) maddesi ve uyuşturucu maddeyi kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi. Şahsa, "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak, satın almak veya kabul etmek' suçundan işlem yapıldı. Şahısla ilgili olarak soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.