Turgutlu Meclisi yeni yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi

Turgutlu Belediyesi Meclisi Ocak Ayı aynı zamanda 2022 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Ocak ayı meclis toplantısında bir ek gündem maddesiyle birlikte toplam sekiz madde görüşülüp karara bağlandı.

Turgutlu Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın açılış konuşmasıyla başladı. Başkan Çetin Akın konuşmasında geçtiğimiz ay covid19 sebebiyle hayatını kaybeden İmar ve Şehircilik Müdürü Mustafa Biçer’i andı. Basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Turgutlu’ya gelişinin 99. yıl dönümünü kutlayan Başkan Çetin Akın, ocak ayı içerisinde hayatını kaybeden isimleri de konuşmasında andı.

Başkan Akın’ın açılış konuşmasının ardından meclisin gündemindeki maddeler görüşülerek kararlar alındı. Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için Meclis üyelerinden gizli oyla en az 3, en çok 5 üyeden müteşekkil Denetim Komisyonunun oluşturulması maddesinin görüşülmesinin ardından meclis üyeleri tarafından yapılan gizli oylamada komisyona Fehmi Gülen, Hüseyin Maliz, Cem Yıldırancan, Mustafa Yavaş ve Hasan Buka oy çokluğuyla seçildi.

Gündemin sekizinci ve ek gündem maddesi olan “Son günlerde Turgutlu halkının sahipli ya da sahipsiz sokak hayvanlarının, özellikle çocuklarımız için oluşturdukları tehlikeli durumlara ve şikayetlerinin artmasına istinaden belediyemizin sorumlulukları ve yapabilecekleri hakkında görüşülmesi” hususu bilgilendirme ve temenni olarak görüşülmesi sebebiyle herhangi bir oylama yapılmadı.

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