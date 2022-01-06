Yunusemre Belediyesinden Manisa CBÜ Hafsa Sultan Hastanesinde ağaçlandırma

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En düşük emekli maaşı 2500 TL oldu

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yunusemre Belediyesi, Yemyeşil Bir Yunusemre sloganıyla başlatılan “1 Milyon Fidan Toprakla Buluşuyor” projesi kapsamında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi bahçesini ağaçlandırıyor.

Yunusemre Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi bahçesinde ağaçlandırma çalışması gerçekleştiriyor. Çalışma hakkında bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “1 Milyon Fidan Toprakla Buluşuyor projemiz kapsamında ilçemizde belirlenen noktalarda fidan dikimine hız kaybetmeden devam ediyoruz. Şu anda ekiplerimiz Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi bahçesini ağaçlandırıyor. Yemyeşil Bir Yunusemre şiarıyla çalışmaları belirli bir program dahilinde sürdüreceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.