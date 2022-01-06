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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

YEGEMLİ öğrencilere farkındalık eğitimi

İHA

YEGEMLİ öğrencilere farkındalık eğitimi

Yunusemre Belediyesi, Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası’nda Yunusemre Gençlik Eğitim Merkezi’nde (YEGEM) eğitim gören öğrencilere Verem (Tüberküloz) hastalığını anlattı.
Yunusemre Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası dolayısıyla Yunusemre Gençlik Eğitim Merkezi’nde (YEGEM) eğitim gören öğrencilere Verem (Tüberküloz) hastalığı konusunda bilgi verdi. Tüberküloz İl Koordinatörü, Şehzadeler Verem Savaş Dispanseri Sorumlu Hekimi Dr. A. Pınar Balcan tarafından verilen eğitimde Verem hastalığı, bulaşma yolları ve tedavisi anlatıldı. Hastalığın belirtileri ve tedavisi hakkında bilgi veren Dr. Pınar Balcan, “Mycobacterium tuberculosis isimli bakterinin solunum yollarından vücuda girmesi ile özellikle akciğerlerde yaygın iltihap gelişmesine neden olan Tüberküloz, halk arasında Verem Hastalığı olarak bilinen bulaşıcı bir enfeksiyon hastalığıdır. Aktif akciğer ya da gırtlak veremi bulunan hastalar tüberküloz mikrobunun kaynağı olarak görülür ve mikrop hasta kişilerin solunum yolundan nefes verme, öksürme ya da hapşırma yoluyla ortama yayılır. Ancak bağışıklık sisteminin yeterli direnci gösteremediği durumlarda tüberküloz mikropları aktif hale gelir ve verem hastalığı ortaya çıkar. Hastalığın belirtileri ise şöyle sıralanabilir: 15 günden uzun süren öksürük şikâyeti, yüksek ateş, gece terlemesi, şiddetli göğüs ağrısı, iştahsızlık, hızlı kilo kaybı, halsizlik, yorgunluk, ilerleyen dönemlerde kanlı balgam görülmesi” diye konuştu.
Eğitime katılan Yunusemre Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Arzu Yerkazanoğlu, Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’nin bu tür farkındalık yaratma eğitimlerini çok önemsediğini dile getirerek eğitimlerin devamının geleceğini söyledi.

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