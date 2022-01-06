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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sınav haftasındaki gençlerin çorbaları müftülükten

İHA

Sınav haftasındaki gençlerin çorbaları müftülükten

Manisa İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin Muradiye'deki Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi Merkez Kütüphanesi'nde sınav haftasında olan öğrencilere 'Finallere çalışması sizden çorbası bizden' sloganıyla stant açarak çorba ikramında bulundu. Çorba ikramının finaller boyunca 2 hafta süreceği açıklandı.
Sınav haftası boyunca devam edecek çorba ikramı etkinliğinin ilki bugün gerçekleştirildi. Etkinlikte gençlere çorba ikramı yapılarak Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 'Geçerken' dergisi hediye edildi. Çorba ikramının final haftası boyunca merkez kütüphane önünde 14.3015.30 saatleri arasında gerçekleştirileceği bildirildi.
Standın açılışına İl Müftü Yardımcısı Mehmet Ceyhan, İl Müftü Yardımcısı Ömer Kayhan, MCBÜ Kütüphane Daire Başkanı Hıdır Metin, KYK Yurt Müdürü Erkan Akbalık, gençlik koordinatörleri, manevî danışmanlar ve öğrenciler katıldı.
Manisa İl Müftü Yardımcısı Mehmet Ceyhan, "Bugün itibariyle iki hafta boyunca öğrencilerimizin en yoğun sınav çalıştığı merkez kütüphane önünde çorba ikramımız olacaktır. Ülkemizin her yerinden üniversitemize gelen öğrencilerimizin en yoğun günlerini yaşadıkları sınav döneminde, içlerini ısıtacak çorba ikramımızla üniversite gençliğimizle bir aradayız. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür eder üniversiteli gençlerimizi ikramımıza bekleriz. İlk gün etkinliğe çok yoğun bir öğrenci katılımı oldu bu bizi çok sevindirdi dedi."
Öğrenciler de sınav haftası boyunca devam edecek çorba ikramı için çok memnun olduklarını anlatarak emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini dile getirdi.

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