Otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En düşük emekli maaşı 2500 TL oldu

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü Şevket Bayrak (72) ağır yaralandı.

Kaza, bugün saat 20.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu İlçe Jandarma Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir'den Uşak istikametine seyir halinde olan F.G. (33) yönetimindeki 45 K 1044 plakalı otomobil, İlçe Jandarma Komutanlığı önünden şehir içine girmek isteyen Şevket Bayrak'ın kullandığı bisiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle bisiklet sürücüsü Bayrak savrularak yere düştü. Kazayı görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Bayrak, önce Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Bayrak daha sonra Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Kula Hasan YİĞEN

2022-01-06 22:21:59



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.