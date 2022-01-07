Otomobil çekiciye çarptı: 3'ü ağır 4 yaralı

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Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde İzmirİstanbul Otoyolunda aynı yönde seyir halinde olan otomobilin çekiciye çarpması sonucu meydana gelen kazada 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesi Develi Mahallesi İzmirİstanbul Otoyolunda bu sabah saat: 04.30 sıralarında sürücülüğünü E.Ö. (40/E)’nün yaptığı 35 ENS 20 plakalı kamyonete (çekici) aynı istikamette seyir halinde bulunan sürücülüğünü N.C.D.(25/E)’nin yaptığı 35 EDU 25 plakalı otomobilin arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, 35 EDU 25 plakalı otomobil sürücüsü N.C.D.(25) ve aynı araçta yolcu olarak bulunan U.Ü. (17/E), S.G.(26/E) ağır yaralandı. 35 ENS 20 plakalı kamyonet şoförü E.Ö. ise hafif şekilde yaralandı. E.Ö. Saruhanlı Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Durumu ağır olan diğer yaralı şahıslardan olan N.C.D. Saruhanlı Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine, S.G. Manisa Şehir Hastanesine, U.Ü. Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

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