Somaspor golcüsü Yasin'i Trabzon'a kaptırdı

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Şevket Yılmaz / SOMA, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Somaspor'un golcü futbolcusu Yasin Abdioğlu yuvadan uçtu. Bu sezon attığı 14 golle gol krallığında zirvede oturan Yasin, bir süredir temasta olduğu 1461 Trabzon FK'ya transfer oldu. Sezonun ikinci yarısında üst sıraları hedefleyen Manisa temsilcisinde Yasin'in yanı sıra Enes Bakal, Uğur Can ve Erkul Küçük de takımdan ayrılmıştı. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA)

2022-01-09 11:35:03



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