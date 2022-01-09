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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MASKİ il genelinde su taşkınlarına önlem alıyor

İHA

MASKİ il genelinde su taşkınlarına önlem alıyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, küresel ısınma ve değişen iklim koşullarına bağlı olarak meydana gelen aşırı yağışlar nedeniyle yaşanan taşkınları önlemek amacıyla il genelindeki çalışmalarını sürdürüyor.
MASKİ’ye bağlı Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, Yunusemre ilçesine bağlı Emlakdere ve Kayapınar mahalleleri ile Organize Sanayi Bölgesine ulaşımı sağlanan yolda 2x2 metrelik menfezler ile bin 400 metrelik yağmur suyu hattı çalışması gerçekleştiriyor. Yağışlı havalarda meydana gelen kısmi taşkınları önlemek amacıyla yapılan çalışmaları MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir ve yetkili personel ile birlikte yerinde inceledi.
Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, “Manisa Organize Sanayi Bölgesi, Emlakdere ve Kayapınar mahallemize hizmet veren, ticari işletmelerimizin de servis aldığı bir güzergah burası. Ancak geçtiğimiz yıllarda aşırı yağışların etkisi ile burada kısmi taşkın sorunu yaşanıyordu. Vatandaşlarımızın talepleri ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda idare olarak bölgede yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştiriyoruz. 2x2 metrelik menfezlerin kullanıldığı bin 400 metrelik bu çalışma ile bölgenin sorunu haline gelen taşkınlara son vereceğiz. Bunu takiben Büyükşehir Belediyesi de üstyapı çalışmasını yapacak” dedi.
Ayrıca MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Süleymanlı mahallesinde 4 kilometrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışma ile bölgedeki tarım arazilerinde taşkınlara karşı önlem alındı.
Öte yandan il genelinde yağışlı havalarda gelebilecek olumsuzluklardan vatandaşlarımızın etkilenmemesi için yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarına devam MASKİ Genel Müdürlüğü bu kapsamda Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekiplerince, Şehzadeler ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesinde 100 metre yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarına başladı.
Söz konusu çalışmalar ile ilgili açıklamalarda bulunan MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, kış aylarında vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına çalışmaları titizlikle yürüttüklerini ifade ederek, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini ön planda tutarak yürüttüğümüz çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Kazım Karabekir Mahallemizde yağışlı havalarda meydana gelen kısmi su birikintilerine karşı gerekli tedbirleri alarak çalışmalarımıza başladık. Koordineli bir şekilde yürüttüğümüz yağmursuyu hattı çalışmalarımızı kısa süre içerisinde tamamlayarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini koruma altına almış olacağız” dedi.

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