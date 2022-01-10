Hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

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Emre SAÇLI/ MANİSA (Manisa), (DHA)-MANİSA'nın Salihli ilçesinde refüje çarpıp, takla atan hafif ticari aracın sürücü Ahmet Özveren (46) yaşamını yitirdi, yanındaki 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Salihli-Gölmarmara kara yolu, Karayahşi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Salihli'den Gölmarmara'ya giden Ahmet Özveren'in kullandığı 45 DK 267 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip, refüje çarpması sonucu kontrolden çıktı. Karşı şeride savrulan araç, takla attı. Sürücü Özveren olay yerinde hayatını kaybetti, yanındaki İ.K. (44), F.K. (33), M.K. (46) ise yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI

2022-01-10 13:34:51



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